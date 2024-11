Mercato - Real Madrid : Une légende prépare son retour ?

Alexis Brunet

Depuis l’été dernier, Toni Kroos est retraité des terrains. Le milieu de terrain a décidé de tirer sa révérence après une très belle carrière, marquée par un passage long de dix ans au Real Madrid. L’ancien international allemand est donc particulièrement attaché à la Casa Blanca et il a d’ailleurs déclaré qu’il avait déjà prévu d’y faire son retour un jour.

À seulement 34 ans, Toni Kroos a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Le milieu de terrain champion du monde en 2014 aura surtout brillé au Real Madrid, où il sera resté pendant dix saisons. Le temps de remporter entre autres cinq Ligues des champions et de disputer plus de 450 matches sous les couleurs madrilènes.

« Je défendrai toujours le Real »

Dans le podcast Einfach mal luppen qu’il partage avec son frère, Toni Kroos est revenu sur le lien qui l’unit avec le Real Madrid. Le milieu de terrain allemand a eu des mots très forts pour son ancien club. « L'importance du Real sera toujours la même pour moi. C'était trop long, trop grand, trop réussi et trop plein d'affection. Cela restera toujours, je me sentirai toujours proche du Real, il n'y a aucun doute à ce sujet. Et je défendrai toujours le Real, je serai toujours de son côté. Cela ne changera pas, la relation est tout simplement trop étroite. »

Toni Kroos reviendra un jour au Real Madrid

Après sa carrière de joueur au Real Madrid, Toni Kroos pourrait bien une nouvelle fois rendre service au géant espagnol. Le milieu de terrain a affirmé qu’il y avait de très grandes chances pour qu’il fasse son retour chez les Madrilènes dans le futur, à un poste différent. « Je dirais que, pour l'instant, ce n'est pas un sujet pertinent pour moi de me placer publiquement dans l'environnement du Real. Pour l'instant, je dirais : non, quel que soit l'attachement que j'ai pour le club. Mais je ne dis pas que je ne ferai plus jamais de ma vie quelque chose avec le Real ou que je n'aurai plus jamais rien à voir avec le club, je ne l 'exclurais pas, bien sûr. Dans quelle fonction, cela se verra ; peut-être que l'on sait mieux soi-même, quand quelques années se sont écoulées depuis la fin de la carrière, dans quelle direction on peut imaginer quelque chose ou pas, et si le club peut aussi l'imaginer ou pas. Mais je n’exclus pas qu'à un moment donné on puisse me revoir dans un rôle au Real. »