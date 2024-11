Après Mbappé, le Real Madrid a sa réponse pour le prochain transfert !

Thomas Bourseau

Florentino Pérez a enfin témoigné de la venue de Kylian Mbappé après plusieurs échecs au fil des derniers mercato. Le président du Real Madrid aurait à présent à coeur de poursuivre le remodelage de son effectif avec le talentueux international allemand Florian Wirtz (21 ans). Et au Bayer Leverkusen, on est semble-t-il déjà préparé à son départ.

Kylian Mbappé a été la grande recrue du mercato estival du Real Madrid. Seuls le capitaine de l'équipe de France et la jeune promesse brésilienne Endrick (18 ans) ont déposé leurs valises à la Casa Blanca. Quand bien même Mbappé peine à trouver ses marques et pesterait du schéma tactique mis en place par Carlo Ancelotti, le président Florentino Pérez serait tout de même aux anges d'avoir pu mettre la main sur le transfert pour lequel il a travaillé pendant près d'une décennie.

«Que ce soit maintenant ou l'été d'après, c'est dans les étoiles»

Et dans la lignée de la politique sportive du Real Madrid de mettre la main sur les jeunes talents à fort potentiel comme ce fut le cas avec Jude Bellingham ou encore Rodrygo Goes et Vinicius Jr il y a plusieurs années, le club merengue apprécierait tout particulièrement Florian Wirtz (21 ans). Au Bayer Leverkusen, personne n'est dupe quant à l'avenir du milieu offensif allemand et surtout pas Robert Andrich. « Je suis presque sûr qu'il (Flo) est prêt pour la prochaine étape. Que ce soit maintenant ou l'été d'après, c'est dans les étoiles ».

«Personne ne sera fâché, même si nous sommes très tristes»

Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen a d'ailleurs assuré à Sky Deutschland que Florian Wirtz ne sera pas bloqué par le club allemand. « Mais il fera le prochain pas, nous devons être honnêtes à ce sujet. Il en a aussi besoin. Personne ne sera fâché, même si nous sommes très tristes ». Le feu semble donc passer au vert pour le Real Madrid, il n'y a plus qu'à passer la première à présent.