Mercato : Un international brésilien offert à l’OM ?

Axel Cornic

A l’affût de la moindre occasion, l’Olympique de Marseille pourrait relancer une piste estivale avec Athur Melo, qui n’a pas joué la moindre minute avec la Juventus depuis le début de la saison. Le Brésilien serait apprécié au sein du club et surtout, à Turin on serait prêt à tout pour s’en débarrasser le plus rapidement possible.

Le mois de janvier s’annonce agité pour l’OM, qui pourrait une nouvelle fois se renforcer après un été très chaud. Et la presse italienne a livré des nombreuses pistes ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne le milieu de terrain.

Mercato - OM : La décision de Pogba enfin annoncée ? https://t.co/FbTiWmiDge pic.twitter.com/eniCZDXuJo — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

Un nouveau milieu cet hiver ?

Il y a notamment Reda Belahyane, l’une des très belles surprise de ce début de saison en Serie A, avec l’Hellas Verona. Mais l’ancien de l’OGC Nice pourrait coûter cher, puisque son club réclamerait au moins 10M€ pour le laisser filer au cours du prochain mercato hivernal. Un montant important pour l’OM, surtout après un été déjà assez dépensier.

Arthur Melo, l’occasion en or ?

Et pourquoi pas Arthur Melo ? Déjà lié à l’OM cet été, le milieu brésilien pourrait être la solution parfaite. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus serait plus qu’ouverte à un départ de son joueur et accepterait même un prêt sans option d’achat, à la seule condition que les Marseillais acceptent de prendre en charge l’intégralité de son salaire.