Mercato - Real Madrid : Feu vert pour la prochaine recrue !

Alors que David Alaba et Eder Militao sont blessés gravement, Carlo Ancelotti est en cruel manque de défenseur centraux. Pour pallier ce problème, la direction du Real Madrid songerait à rapatrier Mario Hermoso lors du prochain mercato hivernal. Interrogé sur un possible retour à la Maison-Blanche, le pensionnaire de l'AS Rome a donné sa réponse.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid est touché par une malédiction. En effet, Carlo Ancelotti voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Malheureusement pour le coach du Real Madrid, plusieurs joueurs clés de son effectif sont à l'infirmerie actuellement : Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao, Aurélien Tchoumeni et Rodrygo.

«C'est un honneur»

Alors que Carlo Ancelotti a un sérieux déficit de joueurs en défense centrale, Florentino Pérez penseraient à recruter Mario Hermoso, formé au Real Madrid, au mois de janvier. Et heureusement pour le président merengue, l'actuel pensionnaire de la Roma n'est pas insensible à son intérêt. « Eder Militao est actuellement blessé, savez-vous que votre nom est dans les petits papiers du Real Madrid ? Oui, oui. Je l'ai lu. Beaucoup d'amis me l'ont annoncé. Cela s'est produit sur plusieurs mercatos. Chaque fois que les médias te mettent en relation avec de grandes équipes, c'est un honneur », a confié Mario Hermoso lors d'un entretien accordé à AS.

«Je ne peux pas fermer la porte à un retour en Espagne»

Dans la foulée, Mario Hermoso en a rajouté une couche. « Au Real Madrid, il y a toujours le débat entre miser sur la Cantera ou sur les stars mondiales ? C'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas pu avoir de continuité dans la première équipe avec le Real, mais cela m'a permis d'aller à l'Espanyol et je suis très fier de mon passage à Barcelone. J'ai donné tout ce que j'avais. J'aurai toujours un grand souvenir de mon passage là-bas et je me suis senti très aimé. Au Real Madrid, il y a des jeunes qui ont un grand potentiel. J'espère qu'ils saisiront leur chance si elle se présente. Fermez-vous la porte à un possible retour en Espagne ? J'ai 29 ans, la plus grande partie de ma carrière a été en Espagne, j'aime le football de la Liga et être dans votre pays rend tout plus simple. Je ne peux pas fermer la porte à un retour en Espagne ». Pour rappel, le défenseur central de 29 ans est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'AS Rome.