Mercato - ASSE : Il se lâche sur son transfert record

Recruté l’été dernier en provenance de Westerlo, Lucas Stassin est arrivé à l’ASSE avec le statut de joueur le plus cher de l’histoire du club, qui a dépensé 10M€ bonus compris pour s’attacher ses services. Un montant auquel l’attaquant âgé de 19 ans essaye de ne pas trop penser, préférant se concentrer sur son jeu.

« Saint­-Étienne, c’est quand même un club my­thique en France, avec une grande his­toire et des supporters très chauds. » Dans un entretien accordé à Le Soir, Lucas Stassin est revenu sur son choix de rejoindre l'ASSE, avec qui il s’est engagé jusqu'en juin 2028. Le Belge a également évoqué le montant de son transfert, 10M€, le plus cher de l’histoire du club.

« Je préfère me concentrer sur le football »

« Je ne pense pas trop à ça, je préfère me concentrer sur le football, mon jeu. Je suis l’un des plus gros transferts de l’histoire du club, mais je suis jeune et je sais que je dois encore me développer », a déclaré Lucas Stassin, dans des propos relayés par EVECT, avant de dévoiler ses objectifs avec l’ASSE.

Objectif maintenir l’ASSE en Ligue 1

« Tout d’abord, décrocher le maintien avec Saint­-Étienne. Ensuite, j’espère que j’aurai effectué encore des progrès dans le jeu, tout en comptant quelques actions décisives en termes de statis­tiques. Un objectif de buts ? Non, je ne fixe pas un chiffre particulier à atteindre », a ajouté Lucas Stassin.