Mercato : Le Real Madrid déjà d'accord avec sa prochaine star ?

Lors des prochains mercatos, les efforts du Real Madrid seront utilisés pour mettre la main sur des défenseurs à coup sûr. D’ailleurs, le club espagnol aurait déjà trouvé un accord avec un latéral gauche pour l’été prochain. En fin de contrat prochainement avec le Bayern Munich, Alphonso Davies aurait de grandes chances de poursuivre sa carrière chez la Casa Blanca.

Dernièrement, le Real Madrid est touché par une cascade de blessures. Lors du dernier match de championnat face à Osasuna, le club espagnol a perdu Eder Militao, Lucas Vazquez et Rodrygo. Pour le défenseur central, le verdict est tombé : il souffre d’une rupture des ligaments croisés et il est d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison.

Le Real Madrid a également perdu Carvajal

Mais Eder Militao n’est pas le seul défenseur du Real Madrid qui sera absent pour de longs mois. Il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti avait également perdu Dani Carvajal sur blessure. Le latéral espagnol s’est fait opérer et là encore, il ne devrait pas faire son retour à la compétition avant la fin de la saison.

Le Real Madrid aurait un accord avec Davies

Face à ces problèmes en défense, le Real Madrid aurait décidé de prendre le taureau par les cornes et de se renforcer en vue de la saison prochaine. D’après les informations de Marca, les dirigeants madrilènes auraient trouvé un accord avec Alphonso Davies. Cela pourrait être finalisé dès le 2 janvier et le Canadien rejoindrait alors Madrid l’été prochain, gratuitement, car il sera alors en fin de contrat.