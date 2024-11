Transferts : Le mercato du PSG relancé par... le RC Lens ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et plusieurs départ se dessinent déjà du côté du Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas avec Milan Skriniar, qui ne joue que très peu depuis le début de la saison et qui ne rentrerait plus dans les plans de Luis Enrique.

Cet été, le PSG aurait aimé dégraisser son effectif avec quelques départ. Il y en a eu, mais au sein du club on aurait aimé en faire plus, notamment avec un Milan Skriniar qui ne serait plus qu’un quatrième chois au poste de défenseur central. Le problème c’est que les clubs ne se bousculent pas vraiment pour l’avoir, surtout à cause d’un salaire extrêmement important de 10M€ par an, soit le troisième plus important du côté de Paris.

Skriniar sur le départ

La solution pourrait venir d’Italie, puisque plusieurs sources ont récemment évoqué un intérêt de la Juventus pour l’international slovaque du PSG. La grave blessure de Bremer au genou pousse les Bianconeri à agir sur le mercato et Skriniar serait vraisemblablement une option sérieuse, mais seulement dans le cadre d’un prêt sans option d’achat et avec un salaire grandement pris en charge par son club. Ce serait un retour aux sources pour celui qui s’est révélé sous les couleurs de la Sampdoria, puis de l’Inter.

La Juventus penserait plutôt à Danso

D’autres profils pourraient toutefois éclipser la piste menant à Milan Skriniar. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que la Juventus s’intéresserait de plus en plus à Kevin Danso, défenseur central actuellement sous contrat avec le RC Lens. Évalué à 25M€ par le site spécialisé Transfermarkt, il serait beaucoup moins cher que le joueur du PSG. A noter qu’il aurait déjà pu rejoindre la Serie A lors du dernier mercato estival, mais son transfert à l’AS Roma a finalement capoté à cause de sa visite médicale.