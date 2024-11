Mercato : Mbappé perd patience, que doit faire le Real Madrid ?

La rédaction

Kylian Mbappé n'est pas comblé au Real Madrid si l'on se fie à la tendance chez certains médias ibériques. Aligné au poste d'attaquant de pointe, lui qui préfère évoluer dans un couloir, Mbappé ne serait pas en adéquation avec les plans de jeu pensés par Carlo Ancelotti qui aurait entamé son crédit auprès de la direction du Real Madrid. Selon vous, quelle doit être la décision du club merengue au sujet de la question de l'entraîneur ? C'est notre sondage du jour !

Le Real Madrid ne traverse pas la meilleure des périodes. Certes, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés au Santiago Bernabeu sur le score de 4 buts à 0 face à Osasuna le samedi 9 novembre dernier avant le début de la trêve internationale. Néanmoins, certains voix en interne commenceraient à s'élever contre les méthodes d'Antonio Pintus, le préparateur physique du staff technique de Carlo Ancelotti. Et il en serait de même pour l'entraîneur italien.

Ca devient urgent pour Carlo Ancelotti ?

Relevo a dernièrement dévoilé que l'étau se resserrerait sérieusement autour du tacticien transalpin qui a été sèchement battu par le FC Barcelone et l'AC Milan à domicile (4-0 et 3-1). Dans les prochaines semaines, une grosse décision serait prise sur les résultats continuaient d'être mitigés. De plus, Kylian Mbappé ne serait pas du tout fan du schéma tactique mis en place par le coach. La recrue phare du club merengue en aurait assez d'évoluer au poste d'attaquant axial où le cantonne Ancelotti et n'adhérerait pas aux projets du sélectionneur selon Mundo Deportivo et SPORT.

Xabi Alonso ou un nouveau retour de Zinedine Zidane ?

D'autant plus que selon Eurosport Espana, Xabi Alonso devrait quitter le Bayer Leverkusen à l'issue de la saison. Sa destination ne ferait d'ailleurs aucun doute : le Real Madrid. Un retour de Zinedine Zidane ne serait pas non plus une hypothèse à totalement écarter.

Quelle décision doit prendre le Real Madrid ?