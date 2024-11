Mercato : L'OM a trouvé son duo de choc !

Axel Cornic

Quelque peu isolé depuis le départ de Javier Ribalta, Pablo Longoria a trouvé un nouvel allié de taille à l’Olympique de Marseille ces derniers temps. Il s’agit évidemment de Mehdi Benatia, conseiller du président qui prend toujours plus d’importance au sein du club, depuis son arrivée en novembre 2023.

Pablo Longoria n’a jamais eu de problèmes pour faire table rase et recommencer de zéro un projet. Cela s’est vu ces dernières années, avec une équipe qui beaucoup bougé. Mais ça a également été le cas dans l’organigramme dirigeant, puisque ça a énormément bougé autour du président de l’OM.

Mercato - OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert ! https://t.co/bIzL7rOdjb pic.twitter.com/IvPizTaTU4 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Un nouvel OM

Cela a notamment été le cas il y a un peu plus d’un an, avec le départ de l’un de ses principaux soutiens, Javier Ribalta. Cible de la colère de certains supporters, il a quitté l’OM et a donc laissé Longoria seul face à la crise. Ce départ a d’ailleurs un temps laissé penser à un possible départ du président marseillais... qui a finalement trouvé un nouvel allié de taille !

Benatia, nouveau directeur sportif

Car quelques semaines après le départ de Ribalta, on a vu un nouveau personnage s’affirmer dans la galaxie marseillaise, avec Mehdi Benatia. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien défenseur central a pris de plus en plus d’importance dans le projet marseillais, avec d’ailleurs un nouveau rôle qui pourrait lui être offert. L’Equipe nous apprend en effet qu’il devrait se voir bientôt proposer un contrat de directeur sportif.

« Benatia fait partie du club des quatre, avec Longoria, Ravanelli et le coach De Zerbi »

« Un CDD ou un CDI, la différence est minime, l’idée est de le voir accompagner le projet de trois ans mené par le président » a confié au quotidien une source interne à l’OM, concernant le nouvel homme fort du sportif. « Benatia fait partie du club des quatre, avec Longoria, Ravanelli (conseiller sportif et institutionnel) et le coach De Zerbi, qui mènent la barque aujourd’hui. Incontournable sur le secteur sportif, il défend ses troupes face aux autres services, on l’a vu avec Ali Zarrak, lors de la passe d’armes avec Jean-Pierre Papin ».