Il quitte l'OM et hallucine après son transfert

Amadou Diawara

Après deux saisons à l'OM, Matteo Guendouzi a signé à la Lazio Rome lors de l'été 2023. En Italie depuis un peu plus d'un an, le milieu de terrain de 25 ans est comme un poisson dans l'eau chez les Biancocelesti. Interrogé sur son adaptation à la Lazio, Matteo Guendouzi s'est totalement enflammé.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2021, Matteo Guendouzi a défendu les couleurs olympiennes pendant deux saisons. En effet, l'international français a quitté le club phocéen il y a un peu plus d'un an, et ce, pour rejoindre la Lazio. Prêté avec option d'achat dans un premier temps, Matteo Guendouzi est désormais un joueur à part entière des Biancocelesti. La direction romaine ayant levé sa clause à 13M€.

«Rome est l'une des plus belles villes au monde»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Matteo Guendouzi est revenu sur son départ de l'OM, se livrant sur sa nouvelle vie en Italie. « Qu'avez-vous découvert en Italie ? La nourriture déjà (rires). Ce n'est pas un mythe. Ça ressemble un peu au sud de la France aussi. Au-delà du climat, la chaleur des gens est un peu similaire. Rome est l'une des plus belles villes dans le monde, mais j'ai pu aussi visiter Venise, Milan, le lac de Côme, il y a des super endroits ici », a confié le milieu de terrain de 25 ans.

«A mon arrivée, il y avait 1000 personnes»

En parallèle, Matteo Guendouzi a également évoqué l'accueil des supporters de la Lazio à son arrivée à Rome : « Sportivement, on connaît peu la Lazio de l'intérieur en France, qu'avez-vous découvert ? Je suis arrivé dans un club historique qui joue les Coupes d'Europe tous les ans, avec de très bons supporters, de l'ambiance à domicile et à l'extérieur. Je me souviens de mon arrivée à l'aéroport, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui m'attendaient. Ils ont une place très importante ici ».