L’OM a trouvé son nouveau directeur sportif !

Axel Cornic

Depuis le départ de David Friio, l’Olympique de Marseille n’a plus de directeur sportif, un poste pourtant très important, surtout quand on connait le passé du président Pablo Longoria. Mais ça semble bouger en coulisses et on pourrait bientôt connaitre le nom de l’un des prochains boss du club phocéen.

Les changements ont été nombreux depuis le début du projet de Frank McCourt à Marseille. C’est surtout le cas dans l’organigramme, avec notamment la nomination de Pablo Longoria au poste de président. Anciennement directeur sportif, l’Espagnol a su gravir les échelons à l'OM et est désormais le seul capitaine à bord.

L’ascension de Mehdi Benatia

Il est toutefois accompagné par plusieurs hommes de confiance et c’est le cas de Mehdi Benatia. Ancien défenseur central que le président Longoria a connu lors de son passage à la Juventus, il commence à travailler avec l’OM en novembre 2023 et depuis il a clairement pris de plus en plus d’importance, surtout en ce qui concerne le mercato.

Futur directeur sportif de l’OM ?

Officiellement, il n’est que conseiller sportif du président Pablo Longoria, mais son statut devrait bientôt changer. D’après les informations de L’Equipe, à l’OM on travaillerait actuellement à un contrat de directeur sportif pour Mehdi Benatia. Ce dernier deviendrait donc l’un des piliers importants du projet marseillais, aux côtés de son président et surtout de l’entraineur.