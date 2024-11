Mercato : Paul Pogba fait ses adieux... avant l'OM ?

Thomas Bourseau

Paul Pogba ne sera plus un joueur de la Juventus à la fin du mois de novembre. Le club bianconero a officialisé la rupture du contrat le liant au milieu de terrain français. Ce qui pourrait faire les affaires de l'Olympique de Marseille. Pogba a adressé un message aux tifosi.

Ce vendredi, Paul Pogba est devenu agent libre. A l'affiche de Quatre zéros depuis plusieurs semaines, le champion du monde 2018 a multiplié les interviews dans la presse dans le cadre de la promotion du film, mais aussi en marge de son retour sur les terrains. Le Tribunal Arbitral du Sport a réduit sa suspension initiale de quatre ans pour dopage à seulement 18 mois.

La Juventus officialise son divorce avec Pogba

Ce qui signifie qu'à partir de mars 2025, Paul Pogba pourra effectuer son grand retour sur les pelouses. Cependant, ce ne sera pas sur celle du Juventus Stadium. Et pour cause, ce vendredi soir, la Juve a officialisé la rupture du contrat de Pogba qui courrait jusqu'en juin 2026. Le 30 novembre prochain, tout lien entre la Vieille Dame et Pogba sera rompu.

«Je porterai toujours en moi toute l'affection que vous m'avez donnée»

Sur son compte Instagram, Paul Pogba a remercié la Juventus et ses supporters malgré son retour sportivement raté en 2022. « Il y a des moments où les choses ne vont pas comme on le voudrait, mais une chose est sûre : le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable. Vous m'avez tant donné, plus que je ne peux exprimer en mots, et je porterai toujours en moi toute l'affection que vous m'avez donnée. Vous serez toujours dans mon cœur. Je vous souhaite bonne chance, la Juventus ».

L'OM pourrait profiter de cette situation. D'ailleurs, le directeur sportif marseillais Medhi Benatia affirmait cette semaine que Pogba était un « top joueur ».