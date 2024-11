Mercato : L'OM prépare une signature colossale !

Axel Cornic

Avec la signature de Roberto De Zerbi cet été, l’Olympique de Marseille a signé un sacré coup, s’attachant l’un des entraineurs les plus suivis du moment. De quoi totalement relancer un projet qui devrait porter sur les trois prochaines années et qui pourrait bien connaitre une nouvelle signature très importante.

Ça a beaucoup bougé à Marseille depuis un an, dans le bon comme dans le mauvais. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria a une nouvelle fois su bien s’entourer, avec notamment l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste de coach. Mais le véritable gros coup de l'OM et tout autre...

Mercato - OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert ! https://t.co/bIzL7rOdjb pic.twitter.com/IvPizTaTU4 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Benatia, reconversion réussie ?

Car un autre homme œuvre dans l’ombre depuis un an et il s’agit de Mehdi Benatia. Officiellement conseiller spécial du président Longoria, l’ancien défenseur central a pris de plus en plus d’importance au sein de l’OM, devenant en quelque sorte l’un des piliers du nouveau projet. Il l’a d’ailleurs montré cet été, avec une présence constante sur les dossiers chauds du mercato.

Nouveau directeur sportif de l’OM

Son travail semble être très apprécié, puisque L’Equipe nous a appris qu’à l’OM on préparerait un contrat de directeur sportif pour Benatia. Une façon de confirmer son rôle, même si ce choix est tout sauf surprenant. Avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, il devrait donc bien devenu l’un des nouveaux visages du club marseillais pour les années à venir.