OM : Benatia déballe tout sur sa signature !

Actuel conseiller sportif de Pablo Longoria à l'OM, Mehdi Benatia a accordé un long entretien à Jérôme Rothen sur RMC. L'occasion pour l'ancien international marocain de revenir sur les conditions de son arrivée à Marseille. Formé au sein de la cité phocéenne, l'ancien joueur et agent est revenu au sein du club pour rendre service, et refermer par la même occasion la blessure qu'il avait de ne jamais avoir pu jouer à l'OM.

En novembre 2023, l’OM officialisait l’arrivée de Mehdi Benatia. Lancé dans une carrière d’agent, l’ancien international marocain avait accepté la proposition de Pablo Longoria de devenir son conseiller. Un retour aux sources pour Benatia, qui avait été formé à Marseille avant de rejoindre Clermont et de s’exiler en Italie. Au cours d’un entretien accordé à Rothen S’Enflamme ce mardi soir, le dirigeant a évoqué les raisons de son retour.

Benatia justifie son arrivée

« On parle de passion. C'est toujours ce foot qui m'a animé. En tant que joueur, je m'intéressais aux transferts, à la relation avec les coachs, les directeurs sportifs. Le management m'a toujours intéressé. Quand j'ai eu Pablo qui m'a sollicité, à ce moment-là, j'aurais pu accepter que Marseille. J'ai fait ma formation à l'OM, ma maman habite encore là-bas. J'ai la famille. » a confié Benatia sur RMC.

« Ça a été une plaie ouverte de ne pas jouer au Vélodrome»

Benatia a exprimé aussi certains regrets, comme celui de n’avoir jamais disputé un match professionnel sous le maillot de l’OM. « J'aurais tellement aimé jouer un match, ne serait-ce qu'en Ligue 1, au Vélodrome. Je n'ai pas eu cette chance. Ça a été une plaie ouverte de ne pas jouer au Vélodrome. J'ai été ramasseur de balle, je sais ce que c'est. Pablo est un grand professionnel, ça me tentait de travailler avec ce genre de personne. Il me disait que cette année était compliquée (en 2023-2024), il faut finir le mieux possible et repartir sur des bases solides. Ça m'a tenté » a-t-il lâché.