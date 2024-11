L'OM boucle un grand retour, il annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

Formé à l'OM, Medhi Benatia a effectué son retour à Marseille il y a un peu moins d'un an en tant que conseiller sportif. Le Marocain y met toute son énergie et apporte une aide précieuse à Pablo Longoria. Le retour de Benatia dans la cité phocéenne n'est que bénéfique pour l'OM selon Jérôme Rothen.

Depuis bientôt un an, Medhi Benatia a fait un retour dans son club formateur, l'OM. Le Marocain occupe la fonction de conseiller sportif, à l'instar de Luis Campos au PSG. Selon les récentes informations de L'Equipe, un contrat pourrait lui être proposé dans les semaines à venir. Jérôme Rothen est emballé par Benatia depuis son grand retour à l'OM.

«Un vrai tournant»

« De Zerbi va-t-il s'installer dans la durée ? Je souhaite qu'il y ait de la stabilité dans ce club, enfin. Depuis maintenant plus de trois ans que j'ai l'émission, j'ai beaucoup échangé avec Pablo Longoria. J'avais l'impression qu'il était dans le vrai et qu'à chaque fois il rétropédalait. Et cette instabilité était chronique. Là, tu as la sensation qu'il y a un vrai tournant, déjà parce qu'il s'est entouré d'hommes de terrain et Medhi (ndlr Benatia) en fait partie », analyse Jérôme Rothen sur RMC, avant de poursuivre. Reste à voir si le Marocain acceptera de prolonger.

«C'est bien que Medhi soit là»

« Je suis content de voir qu'un grand club comme l'Olympique de Marseille intègre dans l'encadrement des anciens qui peuvent apporter. Il en manque cruellement dans les clubs français, donc c'est bien que Medhi soit là. Et puis un passionné comme Roberto De Zerbi avec tout son staff, ça peut faire que du bien à l'Olympique de Marseille. Avant le match contre Auxerre, je trouve qu'au niveau de la communication et de tout ce qu'il a pu dégager, c'était un 100% de réussite », a ajouté Jérôme Rothen.