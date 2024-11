Zaïre-Emery : Deschamps a pris une décision inattendue, il déballe tout !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, Didier Deschamps a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery contre Israël. D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe de France a utilisé le milieu de terrain comme un meneur de jeu lors de la cinquième journée de la Ligue des Nations. Présent en conférence de presse après le résultat nul de ses joueurs, Didier Deschamps a justifié son choix.

«Je l’ai mis là parce qu’il a habitude de se projeter pas mal»

« Zaïre-Emery en meneur de jeu ? Je l’ai mis là parce qu’il a habitude de se projeter pas mal, avec son club aussi. Face à un bloc bas, ça permettait d’avoir un soutien à N’Golo (Kanté). Il a eu une grosse activité, il s’est rendu disponible. Il a eu une très belle occasion où il aurait pu marquer. Il n’était pas fixé plus haut même s’il était souvent plus haut que Cama (Eduardo Camavinga) et NG (Kanté), mais quand il y a un triangle au milieu, ce n’est pas une photographie identique à chaque fois », a précisé Didier Deschamps, avant d'en rajouter une couche.

«Il a eu une grosse activité»

« Au-delà de son volume, il a l’intelligence. Parfois, Cama s’est projeté du côté gauche. Ce n’est pas une position systématique, mais Warren a cette qualité, ce pouvoir à être percutant dans les 30 derniers mètres adverses, par l’appel et ses qualités de passes, voire de frappe. Même si, malheureusement sur son occasion, ça n’a pas fait un but », a conclu Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.