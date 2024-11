PSG - Real Madrid : Le transfert d'un crack en péril ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG avait trouvé un accord avec l’OL pour son transfert l’été dernier, Rayan Cherki avait finalement donné sa préférence au Borussia Dortmund, qui n’a jamais fait d’offre pour le recruter. Le club de la capitale serait toujours intéressé par le milieu offensif de 21 ans, mais John Textor a laissé entendre qu’il ne comptait pas s’en séparer.

Ce vendredi, John Textor était auditionné par la DNCG, en raison des résultats financiers inquiétants de l’OL. L’homme d’affaires américain a assuré au micro de RMC Sport que « le meeting s’est bien passé » et que « la DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines. » Il a également évoqué l’avenir de Malick Fofana et Rayan Cherki. Selon L’Équipe, les Gones pourraient s’en séparer afin de renflouer les caisses du club et le PSG, déjà proche de le recruter l’été dernier, pourrait revenir à la charge pour le second nommé, même s’il rêverait du Real Madrid.

« Les gens ne doivent pas avoir peur »

« C'est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier. C'est ce qui introduit la peur dans l'esprit de nos supporteurs. Nous avons deux gros effectifs. Les joueurs peuvent aller sur le marché à tout moment, en fonction de nos besoins footballistiques. On optimise nos effectifs. Les gens ne doivent pas avoir peur », a déclaré John Textor.

« Nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif »

Le propriétaire de l’OL a assuré qu’il n’avait pas l’intention de se séparer de ses meilleurs éléments, l’objectif du club étant d’accrocher une place en Ligue des champions : « On ne parle pas de votre joueur préféré, du meilleur joueur, sans avoir quelqu'un pour les remplacer et jouer mieux. Nous sommes à quelques points d'une place en Ligue des champions. Notre objectif est d'aller en Ligue des champions cette saison. (...) Nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif. »