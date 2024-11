Un joueur du PSG en «perdition totale» ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique utilise de moins en moins Randal Kolo Muani au PSG. Malgré tout, Didier Deschamps continue de faire confiance à l'attaquant de 25 ans. Alors que le sélectionneur de l'équipe de France a titularisé Randal Kolo Muani en pointe ce jeudi soir contre Israël, Florent Gautreau a affirmé qu'il avait tort de « s'entêter » avec lui.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani est en grande difficulté depuis de nombreux mois. Alors que Gonçalo Ramos s'est blessé gravement dès le premier match de Ligue 1, Luis Enrique a fait un choix surprenant pour combler son absence. En effet, le coach du PSG préfère aligner Marco Asensio, Kang-In Lee ou encore Désiré Doué en faux numéro 9, plutôt que de faire jouer Randal Kolo Muani en pointe.

Équipe de France - Mbappé : On en sait un peu plus sur les raisons de son absence https://t.co/76crhEOKNC pic.twitter.com/2gXJMk6f35 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

France-Israël : Deschamps a titularisé Kolo Muani en pointe

Très peu utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, Randal Kolo Muani jouit toujours de la confiance de Didier Deschamps en équipe de France. En effet, le sélectionneur des Bleus fait toujours jouer son numéro 12 régulièrement. D'ailleurs, Randal Kolo Muani figurait dans le XI de Didier Deschamps ce jeudi soir contre Israël (0-0), étant positionné en tant qu'avant-centre, avant d'être décalé sur l'aile droite lorsque Marcus Thuram est entré en jeu.

«On perd du temps à vouloir construire avec Kolo Muani»

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Florent Gautreau a affirmé que Didier Deschamps ne devait pas continuer à miser sur Randal Kolo Muani. « Deschamps s’entête avec Kolo Muani parce qu’il a réussi mentalement à conserver Kolo Muani dans un état de fraicheur et de motivation que ce joueur n’a plu au PSG. Mais tout le monde sait que Kolo Muani n’est pas un grand avant-centre et qu’il ne sera pas l’avant-centre des Bleus. Tu perds du temps avec ton 9. Kolo Muani est en perdition totale au PSG, Deschamps veut le sauver car c’est son facteur X. Mais là, on perd du temps à vouloir construire une attaque avec Kolo Muani en 9 », a pesté le journaliste de RMC Sport.