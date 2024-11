Tennis : Le clan Nadal annonce du lourd avant sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mois dernier, Rafael Nadal partageait une terrible nouvelle pour les fans de tennis : son départ à la retraite à l'issue de cette saison 2024. Le Majorquin, très peu présent sur le circuit depuis deux ans, rangera les raquettes à 38 ans en Coupe Davis, à Malaga. Il tentera de briller une dernière fois avec l'équipe d'Espagne 20 ans après ses débuts.

Eliminé au deuxième tour des Jeux olympiques en simple par Novak Djokovic, Rafael Nadal n'a plus refait d'apparition sur le circuit officiel depuis. Le Majorquin était présent il y a quelques semaines pour une exhibition en Arabie saoudite avant de se préparer pour le dernier rendez-vous de sa carrière. Toutefois, on ne sait pas encore s'il sera aligné en simple aux côtés de Carlos Alcaraz sachant que le quart de finale face aux Pays-Bas est prévu le 19 novembre.

Tennis : Nadal lâche une bombe, il prend une décision radicale ! https://t.co/Ph20I3jXqC pic.twitter.com/clN3aDYN3Y — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Nadal prêt à jouer ?

En délicatesse physique depuis un moment, Rafael Nadal est apparu très loin de son meilleur niveau lorsqu'il a pu jouer cette année. Pour la Coupe Davis, il se donne tous les moyens d'être prêt à jouer la semaine prochaine pour ses dernières apparitions. « Connaissant Rafa, je sais qu’il fera tout ce qu’il peut pour jouer, qu’il se préparera. C’est un compétiteur né, comme il y en a eu très peu. Je le connais et je sais qu’il va se donner à 100% et qu’il va essayer d’arriver préparé à son dernier match » affirme Roberto Bautista Agut, 46ème mondial et coéquipier de Nadal pour cette compétition par équipes, dans une interview pour Marca. Le principal intéressé est déjà présent à Malaga pour cette phase finale où il a déjà commencé à s'entraîner.

« C’est Rafa qui décidera s’il est prêt à jouer ou non »

Dans l'équipe d'Espagne, il n'y a pas de débat concernant le numéro 1 : Carlos Alcaraz. En revanche, pour désigner le deuxième joueur de simple, la tâche est plus rude. Une chose est sûre : Rafael Nadal n'entrera pas sur le court s'il ne se sent pas bien à 100% sous prétexte qu'il s'agit peut-être de son dernier match. « C’est Rafa qui décidera s’il est prêt à jouer ou non » résume simplement Roberto Bautista Agut. Le Majorquin pourrait également être aligné en double pour ses adieux au tennis.