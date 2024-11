Tennis : Annonce choc de Nadal, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochains jours, Rafael Nadal disputera l'ultime tournoi de sa carrière. A 38 ans, usé par des années de circuit, le joueur espagnol a décidé de dire stop. C'est sous le maillot espagnol, durant la Coupe Davis, que le quatorze fois vainqueur du Roland-Garros va tirer sa révérence. Cette décision a surpris Casper Ruud, actuellement présent à Turin pour disputer le Masters.

En octobre dernier, Rafael Nadal a lâché l’annonce que le circuit redoutait. A 38 ans, le joueur espagnol a annoncé que la Coupe Davis (19-24 novembre) serait son ultime compétition. « En réalité, les dernières années ont été compliquées. Je ne pense pas avoir été en mesure de jouer sans limites. C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps. Mais dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé » a-t-il confié

Ruud a été surpris

Ancien finaliste de Roland-Garros et de l’US Open, Casper Ruud ne s’attendait pas à une telle annonce de la part de Nadal. « Le match de Roland Garros de cette année l’a bien montré : de nombreux joueurs sont venus voir le match Rafa‐Zverev. En général, Swiatek, Novak, Carlos, tout le monde ne vient pas assister au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem. Mais quand c’est Rafa, c’est différent. J’ai été un peu surpris qu’il l’annonce parce que je pensais qu’il ferait un dernier essai sur terre battue l’année prochaine. En même temps, je sais qu’il a souffert de beaucoup de douleurs et de blessures. Cela vous détruit mentalement. À un moment donné, on s’arrête là. » a confié le Norvégien dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Il ne fera pas le déplacement

Ruud a ensuite confirmé qu’il ne se rendra pas à Malaga pour apercevoir les adieux de Nadal. « Je n’irai pas. J’ai joué et vu assez de matchs de tennis cette année, donc… Je le regarderai probablement à la télévision, mais j’espère sur une plage, au calme, simplement détendu (sourire). Je pense que ce sera une belle fin pour lui. Ce sera triste et il y aura évidemment des larmes. En tant que grand fan moi‐même, j’espère qu’ils iront en finale et que vous pourrez le voir jouer au moins quelques jours de plus. J’espère qu’il aura la retraite qu’il mérite » a-t-il lâché.