Tennis : C'est terminé pour Nadal, Alcaraz balance !

Jean de Teyssière

Le monde du tennis s’apprête à perdre l’une de ses plus grandes légendes de l’histoire récente. Rafael Nadal va prendre sa retraite à la fin de l’année et laissera derrière lui presque deux décennies de succès. Le vainqueur de 14 Roland-Garros a avoué avoir pris cette décision après avoir y avoir longuement réfléchi et qu’il ne reviendrait pas en arrière.

Rafael Nadal jouera la Coupe Davis avec l’Espagne, à partir du 19 novembre, puis tirera sa révérence. Après 20 ans au plus au haut niveau, le Majorquin stoppera sa carrière à 39 ans. Une décision mûrement réfléchie.

Tennis : Nadal lâche une bombe, il prend une décision radicale ! https://t.co/Ph20I3jXqC pic.twitter.com/clN3aDYN3Y — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Nadal annonce sa retraite

Il y a tout juste un mois, le 10 octobre dernier, Rafael Nadal diffusait une vidéo sur ses réseaux sociaux annonçant sa retraite : « Je vous annonce que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que les dernières années ont été difficiles. Je ne pense pas avoir été en mesure de jouer sans gêne. C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps. Mais dans la vie tout a un début et une fin. Je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Et enfin, vous, les fans, je ne sais pas de quelle manière vous remercier de ce que vous m'avez fait ressentir. Vous m'avez donné l'énergie dont j'avais besoin à chaque instant. Vraiment, tout ce que j'ai vécu a été un rêve devenu réalité. Je pars avec une sérénité absolue, j'ai donné le maximum que je pouvais, à tous les niveaux. Je ne peux que finir en disant : mille mercis à tous, et à bientôt. »

«Une décision réfléchie»

Carlos Alcaraz a été interrogé sur cette retraite et a avoué en avoir parlé à Rafael Nadal, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Non, pas vraiment. J’aurais aimé le faire. Je sais que la décision est plus que prise. Je lui ai demandé si l’annonce de sa retraite avait été un jour difficile, si c’était une décision difficile à prendre. Il m’a répondu que oui, mais que c’était une décision réfléchie, qui ne se prenait pas à la légère. Elle a été méditée avec sa famille, avec son équipe, ce sont ses sentiments. Si quelqu’un m’avait dit que j’avais une chance de le convaincre de continuer, je l’aurais fait et j’aurais essayé parce que je ne veux pas le voir quitter les courts. »