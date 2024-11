Tennis : Nadal empêché de prendre sa retraite ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Rafael Nadal, l'aventure touche à sa fin. L'ancien numéro un mondial a décidé de se retirer chez lui, à Malaga, durant la Coupe Davis (19 au 24 novembre). Nouveau visage du tennis espagnol, Carlos Alcaraz sera présent à ses côtés. Et le vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon l'assure, la décision de Nadal est irrémédiable.

Le tennis avait atteint des sommets jamais vus avec le Big 3. Il va vite redescendre sur terre avec la retraite de Rafael Nadal. Miné par les blessures ces dernières saisons, l’ancien numéro un mondial a dit stop. Le joueur espagnol prendra sa retraite après la Coupe Davis, qui aura lieu du 19 au 24 novembre. Le quatorze fois vainqueur de Roland-Garros avait justifié sa décision au cours d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Ces deux dernières années ont été difficiles.C'est une décision qui, évidemment, est difficile et il m'a fallu du temps pour la prendre. Mais dans cette vie, tout a un début et une fin. Je pense que c'est le bon moment pour mettre fin à cette longue carrière et bien plus fructueuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer » avait confié Nadal. Membre de l’équipe espagnole, Carlos Alcaraz a été incapable de lui faire changer d’avis.

« Non, pas vraiment. J'aurais aimé pouvoir le faire. Je sais que la décision est plus que prise. Je lui ai demandé si le jour où il a annoncé sa retraite avait été difficile, si la décision avait été difficile à prendre. Il m'a répondu que oui, mais que c'était une décision qui se méditait, car ce genre de décision ne se prend pas à la légère. Elle a été méditée avec sa famille, avec son équipe, ce sont ses sentiments. Si quelqu'un m'avait dit que j'avais une chance de le convaincre de continuer, je l'aurais fait et j'aurais essayé parce que je ne veux pas encore le voir quitter la piste » a confié Alcaraz à Marca. C’est donc entouré des siens que Nadal va tenter de redonner le sourire à un pays meurtri par les inondations.