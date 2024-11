Un invité surprise en équipe de France, il n’attend que ça !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ d’Antoine Griezmann, l’équipe de France manque clairement d’un profil créatif dans le cœur du jeu. Une absence que Didier Deschamps a tenté de combler avec Mattéo Guendouzi ou encore Warren Zaïre-Emery. Sans réussite. Par conséquent, Ludovic Obraniak estime que le moment est venu de lancer Maghnes Akliouche.

Obraniak réclame Akliouche

« Olise pourrait tenir ce rôle-là mais encore faut-il l'installer derrière l'attaquant. Là, il a joué ailier avec un latéral qui ne dédouble que trop rarement. C'était bien trop simple pour les deux pistons de défendre face à nous. Ils n'avaient pas besoin de nous presser car ils ont vite compris qu'on ne centrait jamais », regrette-t-il dans des propos accordés à L’EQUIPE, avant d’en rajouter une couche.

«Un garçon comme Akliouche pourrait être intéressant»

« On a eu la possession tout le match mais on a joué avec deux récupérateurs qui venaient chercher le ballon dans les pieds de nos centraux, ce qui empêche de créer de la supériorité sur les côtés et dans l'axe. On a manqué de joueur dans les interlignes. Un garçon comme Maghnes Akliouche (Monaco) pourrait être intéressant dans ce rôle mais il ne faut pas trop demander non plus », ajoute Ludovic Obraniak