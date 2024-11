Tennis : «Probablement mon dernier match», la grande annonce de Rafael Nadal 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rafael Nadal l’a annoncé il y a maintenant quelques semaines, il va raccrocher les raquettes à l’issue de cette saison 2024. L’Espagnol va prendre sa retraite, mais avant de dire stop, il s’offre une dernière danse à l’occasion de la Coupe Davis avec l’Espagne. Ce mardi, Nadal affrontait Botic Van De Zandschulp et s’est incliné en 2 sets (6-4, 6-4). Une rencontre qui pourrait bien être la dernière de la carrière de la légende espagnole.

Après Roger Federer et en attendant Novak Djokovic, c’est Rafael Nadal qui va prendre sa retraite. Ayant marqué l’histoire du tennis, notamment sur terre battue et à Roland-Garros, l’Espagnol a été lâché par son corps et il était désormais devenu impossible pour lui de continuer à évoluer au plus haut niveau. Au moment d’annoncer sa retraite, Nadal avait expliqué que cela interviendrait après la Coupe Davis. Ainsi, ce mardi, à la rencontre de la rencontre entre l’Espagne et les Pays-Bas, le joueur de 38 ans affrontait Botic Van De Zandschulp. Cela s’est soldé par une défaite pour Rafael Nadal.

« J'ai perdu mon premier match de Coupe Davis et je perds mon dernier »

Cette défaite sera-t-elle donc la dernière image que l’on verra de Rafael Nadal sur un terrain de tennis ? Après sa défaite, l’Espagnol a pris la parole et dans des propos rapportés par RMC, il a confié : « Ce n'est pas ma décision (de jouer), c'est pourquoi nous avons un capitaine, je ne le suis pas. Vu que la décision de me faire entrer en jeu aujourd'hui n'a pas fonctionné, la solution la plus facile et peut-être la plus juste est de changer. C'est ce que je pense. Si j'étais le capitaine, je ne jouerais pas le lendemain. Mais je suis sûr qu'il prendra la meilleure décision pour l'équipe. C'était probablement mon dernier match si rien de bizarre ne se produit, j'ai perdu mon premier match de Coupe Davis et je perds mon dernier. La satisfaction est de donner le point à l'équipe et de l'aider à continuer dans la compétition, ça n'a pas été comme ça, j'ai perdu le match. Je suis ici pour aider l'équipe. Aujourd'hui, j'ai été sélectionné et j'ai essayé de gagner, mais cela n'a pas été possible. À ce stade de ma carrière, je ne peux pas trop me plaindre. Je sors, j'essaie de m'amuser, avec la bonne énergie et la bonne attitude, mais ça n'a pas marché. Je remercie David (Ferrer, le capitaine de l'Espagne) pour l’opportunité ».

« J'ai essayé de faire de mon mieux, en gardant le contrôle »

Rafael Nadal a également confié : « Je savais que c'était peut-être mon dernier match en tant que joueur de tennis professionnel, les moments qui ont précédé ont été émouvants et difficiles à gérer, beaucoup d'émotions. J'ai essayé de faire de mon mieux, en gardant le contrôle, ce qui est parfois difficile. Je ne remercierai jamais assez les gens qui m'ont aidé. Le public a été extraordinaire, comme toujours lorsque je joue en Espagne. J'ai essayé d'avoir la meilleure attitude, la bonne énergie, quel que soit le résultat, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu un sursaut à la fin, mais ça n'a pas été le cas. La décision a été prise de me faire jouer, nous savions que c'était un peu risqué. Mais David nous avait vus nous entraîner toute la semaine et il a pensé que c'était la meilleure chose à faire d'un point de vue sportif. Je n'ai pas pu donner le point, je ne vais pas dire que je suis désolé parce que c'est du sport, j'ai essayé et je n'ai pas pu. On ne peut pas contrôler le niveau que l'on a. Ce que l'on peut contrôler, c'est l'énergie et la détermination, qui ne m'ont jamais fait défaut. Mais je n'ai pas trouvé le niveau pour donner le point à l'Espagne. J'étais plus précis à l'entraînement que dans le match d’aujourd’hui ».