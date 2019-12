Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La clé du deal Cavani-Atletico Madrid

Publié le 17 décembre 2019 à 4h10 par La rédaction

Entre l’Atletico Madrid et Cavani, la volonté est partagée d’une collaboration. Mais tout dépend de l’aspect financier.

Ces dernières heures, de nouvelles informations sont venues d’Espagne au sujet d’Edinson Cavani. Selon Alejandro Mori, journaliste de la Onda Cero , l’attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain aurait fixé son choix sur l’Atletico Madrid pour l’an prochain, et il se dirait a priori prêt à faire des concessions salariales pour y signer.

Cavani doit oublier son salaire parisien

Que Cavani soit contraint de faire des concessions financières pour signer à l’Atletico apparaît comme une évidence : le joueur touche 14 millions d’euros net par an à Paris, et il a compris, après une première tournée du marché, qu’il n’aurait pas un salaire équivalent ailleurs, quand bien même il est libre. Dans ces conditions, il a été contraint de baisser ses perspectives financières. Reste à savoir jusqu’à quel point… L’enjeu avec le club de Diego Simeone semble bel et bien là. Sportivement, le coach argentin veut Cavani. Mais la direction de l’Atletico sait que Cavani aura bientôt 33 ans. Et sur un bail de trois ou quatre ans, il est hors de question pour le club de proposer un salaire approchant les 10 millions d’euros net annuel. La balle est donc plus que jamais dans le camp du buteur uruguayen. S’il accepte de revenir à des rémunérations autour de 7-8 millions net par an, il signera à l’Atletico Madrid. Sinon…