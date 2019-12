Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue surprise prévue par Claude Puel ?

Publié le 28 décembre 2019 à 7h00 par T.M.

Avec des finances réduites, l’ASSE doit faire preuve d’ingéniosité pour se renforcer en janvier. Et visiblement, Claude Puel aurait trouvé une solution.

Du côté de l’ASSE, la situation est à nouveau compliquée. Le mercato hivernal semble donc être la parfaite occasion pour donner un second souffle à l’effectif de Claude Puel. Mais encore faut-il que les Verts aient les moyens pour recruter. En effet, dans le Forez, les finances ne sont pas bonnes et face à cette situation, l’ASSE devra être intelligente pour trouver du sang neuf. Et selon les informations de RMC , Puel aurait une idée en tête.

Un nouvel attaquant pour l’ASSE ?

A l’ASSE, l’un des gros dossiers serait de trouver un nouvel attaquant. Comment faire ? La réponse pourrait venir de Claude Puel. L’entraîneur des Verts aurait repéré un attaquant qui évolue actuellement à Avranches, en National 1 : Kleyveens Hérelle. A 25 ans, il aurait passé un essai ces dernières semaines à l’ASSE et si aucune décision n’a pour le moment été prise, les retours seraient plutôt bons. Hérelle pourrait-il donc être la première recrue de l’hiver pour Puel ?