Mercato - OM : Une offensive inattendue pour Radonjic ?

Publié le 28 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Bien qu'il semble enfin avoir trouvé sa place à l'OM, Nemanja Radonjic ne serait pas à l'abri d'un départ. Naples serait même passé à l'action.

Recruté pour 12M€ lors de l'été 2018, Nemanja Radonjic a longtemps été présenté comme un énorme flop du recrutement de l'ère Rudi Garcia. Il faut dire que l'ailier serbe arrivé en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade a attendu un an et demi pour inscrire son premier but à l'OM. Un but qui a sonné comme un déclic puisque Radonjic a réalisé une fin d'année canon avec ses 4 réalisations.

Naples dégaine pour Radonjic