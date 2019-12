Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'active pour un grand buteur !

Publié le 23 décembre 2019 à 11h30 par A.M.

Bien que l'AS Saint-Etienne ne devrait pas animer le mercato d'hiver, Claude Puel semble toujours en quête d'un buteur de renom. Mais pour cela, il faudra vendre.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel n'a pas pu apposer sa patte sur l'effectif dont il dispose actuellement. Par conséquent, il souhaiterait pouvoir y apporter des retouches durant le mercato d'hiver. Une quête qui pourrait rester vaine compte tenu des restrictions financières de l'ASSE qui devra vendre pour recruter. Et pourtant, Claude Puel rêve toujours d'un grand numéro 9.

Puel veut vendre pour recruter un grand buteur