Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations du clan Neymar sur ses envies de départ…

Publié le 2 janvier 2020 à 9h30 par T.M.

L’été dernier, Neymar a tout fait pour quitter le PSG. Un proche du Brésilien s’est d’ailleurs confié sur les raisons de ce désir…

Le feuilleton Neymar aura animé le dernier mercato estival. Après 2 ans au PSG, le Brésilien n’avait qu’une envie : partir pour retrouver le FC Barcelone. Finalement au terme de longues négociations entre Leonardo et les délégations blaugrana, aucun accord n’a été trouvé, obligeant ainsi l’attaquant de 27 ans à repartir pour une 3ème saison au PSG. Un club où Neymar n’avait pourtant plus très envie de rester.

« Il a besoin de sentir qu’il peut gagner de grandes choses »