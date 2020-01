Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs presque bouclés pour cet hiver ?

Publié le 2 janvier 2020 à 9h00 par La rédaction

Certains jeunes de l'OM, en manque de temps de jeu en équipe première, pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs cet hiver.

À l'OM, le vivier de jeunes joueurs a souvent permis au club de sortir des espoirs capables de jouer en équipe première comme Maxime Lopez ou Boubacar Kamara. Mais en ce début de saison, peu nombreux sont les jeunes issus du centre de formation de l'OM à qui André Villas-Boas accorde sa confiance. Dans cette optique, deux jeunes pourraient être prêtés cet hiver.

Chabrolle et Philiponeau vers un prêt