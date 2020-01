Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un plan mis en place par Zubizarreta pour recruter cet hiver ?

Publié le 1 janvier 2020 à 23h00 par B.C.

Alors que l'Olympique de Marseille dispose de peu de moyens pour se renforcer lors du mercato hivernal, Andoni Zubizarreta aurait tout de même quelques idées...

Depuis ce mercredi, le mercato hivernal est officiellement ouvert, mais les supporters de l'OM ne se font guère d'illusions. Avec son budget très serré, le club olympien n'a pas forcément les moyens d'injecter du sang neuf dans l'effectif comme l'a clairement expliqué André Villas-Boas avant la trêve hivernale : « Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien ». Malgré cette sortie, Andoni Zubizarreta serait actuellement à la recherche d'un joli coup à réaliser, et le directeur sportif de l'OM aurait quelques idées.

Zubizarreta ne baisse pas les bras pour le recrutement hivernal