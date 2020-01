Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un hiver très calme pour Zubizarreta ?

Publié le 1 janvier 2020 à 14h30 par A.C.

Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, sait à quoi s'en tenir pour le mercato hivernal.

Frank McCourt n'est pas vraiment satisfait de la façon dont l'Olympique de Marseille est administré. Andoni Zubizarreta aurait ainsi été mis en danger cet été, mais le propriétaire de l'OM lui aurait finalement posé un ultimatum. Le directeur sportif marseillais doit faire son possible pour réduire une masse salariale beaucoup trop importante. Cela concerne surtout un joueur comme Kevin Strootman, l'un des plus gros salaires du club et régulièrement annoncé sur le départ comme son coéquipier Morgan Sanson. Des arrivées ont également été évoques ces dernières semaines, comme avec le prêt de Faouzi Ghoulam du Napoli.

Rien ne devrait bouger à l'OM en janvier