Mercato - OM : Maxime Lopez fait passer un message fort en privé !

Publié le 29 décembre 2019 à 4h45 par A.M.

Moins utilisé durant la première partie de saison, Maxime Lopez serait toutefois décidé à rester à l'OM et comprendrait les choix de son entraîneur.

Depuis le début de saison, Maxime Lopez fait partie des victimes de l'arrivée d'André Villas-Boas. En effet, les prestations au milieu de terrain du duo composé par Valentin Rongier et Morgan Sanson relèguent le joueur formé à l'OM sur le banc. Malgré tout, compte tenu des résultats du club phocéen, Maxime Lopez refuse de se lamenter sur son sort et accepte son statut de remplaçant et les choix de son entraîneur comme le confie l'entourage du joueur.

«Les décisions de Villas-Boas lui apparaissent claires»