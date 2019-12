Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet espoir de Villas-Boas qui valide totalement son départ !

Publié le 28 décembre 2019 à 15h00 par J.-G.D.

Actuellement en prêt à Sochaux, Christopher Rocchia admet qu’il était nécessaire pour lui de quitter l’OM cet été.

Pas facile pour de jeunes joueurs de se faire une place de choix à l’OM. Christopher Rocchia peut en témoigner. Barré par la concurrence de Jordan Amavi, mais également d’Hiroki Sakai à occasion, le latéral gauche de 21 ans fait les beaux jours de Sochaux dans le cadre d’un deuxième prêt consécutif au sein de la formation de Ligue 2. Interviewé par La Provence ce samedi, le natif de Marseille explique que ce nouveau départ dans le Doubs était bénéfique pour lui.

« J’ai préféré partir pour avoir du temps de jeu et faire une saison pleine »