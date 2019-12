Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations tonitruantes sur Zubizarreta !

Publié le 28 décembre 2019 à 13h00 par La rédaction

L'OM réalise une excellent début de saison, grâce notamment à ses recrues estivales. Mais Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM aurait pu prendre la porte au moment du départ de Rudi Garcia la saison dernière.

L'OM revient sur le devant de la scène cette saison avec une 2ème place à la moitié du championnat. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, a d'ailleurs su boucler un recrutement intelligent cet été avec Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez, sous les indications d'André Villas-Boas. Mais à la fin de la saison dernière, alors que l'OM était en difficulté, Andoni Zubizarreta aurait pu se faire licencier au même moment que l'entraîneur Rudi Garcia selon le journaliste du Football Club de Marseille Nicolas Filhol.

« Andoni Zubizarreta n’était pas loin de la porte »