Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a un plan bien ficelé pour le recrutement !

Publié le 20 décembre 2019 à 21h30 par La rédaction

Alors que l'OM ne devrait pas pouvoir recruter cet hiver à moins d'un grosse vente, Andoni Zubizarreta préparerait déjà des bons coups à verrouiller dès janvier pour le mois de juin. Explications.

Andoni Zubizarreta est toujours à la recherche d'opportunités sur le marché pour renforcer l'OM, et il aurait déjà jeté son dévolu sur plusieurs joueurs en fin de contrat le 1er juillet. Marseille surveillerait par exemple le jeune défenseur de West Bomwich Albion Nathan Ferguson (19 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2020, ce joueur a la particularité de pouvoir s'engager dès janvier pour rejoindre gratuitement le club six mois plus tard. Une méthode que souhaite utiliser Andoni Zubizarreta cet hiver selon le journaliste Mohamed Bouhafsi.

« Un ou deux joueurs » susceptibles de signer avec l'OM cet hiver pour la saison prochaine