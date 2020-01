Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait enfin fixé pour Paulo Dybala !

Publié le 10 janvier 2020 à 20h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Paulo Dybala devrait finalement signer un nouveau contrat et ainsi fixer son avenir avec la Juventus.

Avec l’issue très incertaine du feuilleton Neymar au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, le PSG préférait assurer ses arrières sur le marché des transferts. Leonardo avait donc coché le nom de Paulo Dybala (26 ans) et faisait de l’attaquant argentin de la Juventus sa grande priorité si Neymar avait été amené à partir. Finalement, ce dernier n’a pas bougé du PSG, et Dybala serait sur le point de fixer son avenir en Italie…

Un nouveau contrat XXL pour Dybala à la Juventus ?