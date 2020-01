Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace XXL dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 10 janvier 2020 à 18h30 par A.D.

Le Real Madrid aurait coché le nom de Gianluigi Donnarumma. Pour refroidir les ardeurs de Zinedine Zidane, le Milan AC s’activerait en coulisses afin de prolonger son gardien.

Le Milan AC poursuivrait ses efforts pour Gianluigi Donnarumma. Formé chez les Rossoneri , l’international italien sera en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine. Orphelin de Keylor Navas, parti au PSG cet été, Zinedine Zidane serait prêt à profiter de la situation pour accueillir Gianluigi Donnarumma en 2020. Mais selon les informations de Calciomercato.com , la direction milanaise ne voudrait pas laisser filer son jeune portier aussi facilement (20 ans).

Maldini prêt à prendre les choses en main pour Donarumma ?