Mercato - PSG : Vers un coup de théâtre pour l’avenir d’Allegri ?

Publié le 10 janvier 2020 à 12h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, dont le PSG, Massimiliano Allegri serait désormais la grande priorité du Milan AC en vue de la saison prochaine.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Leonardo a contacté Massimiliano Allegri il y a quelques jours dans le cas où Thomas Tuchel venait à partir. Il faut dire que le technicien italien est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Juventus. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier. Le Bayern Munich a également tenté le coup, tout comme Arsenal.

Un retour aux sources pour Allegri ?