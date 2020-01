Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce sur la situation de Lucas Paqueta !

Publié le 10 janvier 2020 à 22h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG ferait le forcing en coulisses pour boucler le recrutement de Lucas Paqueta cet hiver, le Milan AC s’appuie toujours sur son milieu offensif brésilien.

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, l’intérêt du PSG pour Lucas Paqueta en cette période de mercato n’est pas le fruit du hasard. Leonardo, ancien dirigeant du Milan AC, n’est pas insensible à la situation financière compliquée du club rossonero et a donc conscience qu’il pourrait frapper coup double en bouclant l’arrivée de Paqueta au PSG cet hiver. En attendant, le Milan AC refuse de placer publiquement le milieu brésilien sur la liste des transferts…

« Nous ne devons pas nous laisser distraire par le mercato »