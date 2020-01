Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un géant européen prêt à retenter sa chance pour… Rakitic ?

Publié le 10 janvier 2020 à 22h00 par A.D.

Il y a plusieurs mois, la Juventus aurait souhaité recruter Ivan Rakitic, sans succès. Les Bianconeri auraient décidé de relancer ce dossier.

La Juventus n’aurait pas oublié Ivan Rakitic. Dans une situation délicate au Barça depuis de longs mois, le milieu de terrain croate aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. La Juventus, notamment, aurait souhaité en profiter pour l’accueillir, mais n'aurait pas trouvé de terrain d’entente avec le FC Barcelone. Malgré tout, les Bianconeri n’auraient pas abandonné l’idée de recruter Ivan Rakitic.

Sarri voudrait revenir à la charge pour Rakitic