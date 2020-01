Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'étrange confidence de Zidane sur son come-back !

Publié le 11 janvier 2020 à 15h30 par A.C.

Zinedine Zidane s'est exprimé au sujet de son retour au Real Madrid, seulement quelques mois après avoir claqué la porte.

Après avoir notamment remporté trois Ligues des Champions d'affilée, Zinedine Zidane a surpris tout le monde en claquant la porte du Real Madrid. des sources proches du dossier ont notamment expliqué que le choix de Zidane était motivé par le fait qu'il était convaincu d'être arrivé au terme d'un cycle avec les joueurs en place. Une prédiction qui s'est confirmée, puisque le club madrilène a traversé une période très compliquée... jusqu'au retour du Français en fin de saison dernière.

«Ce qui a changé, ce sont les huit mois que j'ai passés sans entrainer»