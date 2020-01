Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va donner un énorme coup de main à Zidane…

Publié le 8 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Pour se renforcer, le Real Madrid penserait à Fabian Ruiz. Et le joueur de Naples se rapprocherait de la Casa Blanca grâce au FC Barcelone. Explications.

Alors que Zinedine Zidane n’a pas réussi à avoir Paul Pogba durant le dernier mercato estival, l’entraîneur du Real Madrid chercherait toujours du sang neuf dans l’entrejeu. S’il n’a pas oublié le joueur de Manchester United, d’autres pistes existent. Depuis plusieurs semaines, il est notamment d’un vif intérêt pour Fabien Ruiz, qui évolue actuellement à Naples. Et alors qu’un duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid était annoncé pour l’Espagnol, cela serait loin d’être le cas.

Le Real Madrid seul en course ?