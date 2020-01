Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier se prépare déjà au pire…

Publié le 8 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Après Nicolas Pépé, le LOSC devrait continuer à perdre ses meilleurs joueurs. Pas une surprise pour Christophe Galtier, qui sait à quoi s’attendre pour l’avenir.

Du côté du LOSC, on a parfaitement su gérer le départ de Nicolas Pépé à Arsenal. Alors que Victor Osimhen réussit à faire oublier l’Ivoirien, les Dogues pourront-ils en faire de même avec les prochains départs ? En effet, dans le nord de la France, l’effectif de Christophe Galtier devrait encore être pillé et les nombreux talents du LOSC devraient rejoindre des plus grands clubs européens. Cela devrait être le cas de Mike Maignan, l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1.

Galtier sait déjà pour l’avenir de Maignan !