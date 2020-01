Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est encore joué pour Mauro Icardi !

Publié le 8 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi est l’une des préoccupations du PSG actuellement, pour le moment, rien n’est encore fait.

Après avoir obtenu le prêt de Mauro Icardi auprès de l’Inter Milan, Leonardo chercherait désormais à acter le renfort définitif de l’Argentin. En effet, face aux excellentes performances de l’attaquant, le directeur sportif du PSG voudrait rapidement lever son option d’achat, fixée à 70M€. Dans les prochaines semaines, Icardi pourrait donc devenir un joueur du PSG à part entière. Toutefois, Wanda Nara, femme et agent du Parisien, l’a assuré : tout reste encore à faire.

« Rien n’est sûr »