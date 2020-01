Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces prix ahurissants fixés pour Paredes et Diallo !

Publié le 8 janvier 2020 à 4h30 par La rédaction

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dressé la liste des 166 joueurs dont la valeur est évaluée à au moins 50M€. Et on retrouve notamment Leandro Paredes et Abdou Diallo.

En se basant sur différents critères, comme l'âge, la durée du contrat ou encore les performances en club et en sélection, l’Observatoire du football CIES évalue le prix des joueurs de football. Sans surprise, Kylian Mbappé est le joueur le plus cher du monde à l'heure actuelle avec une valeur estimée à 265,2M€ devant Raheem Sterling (223,7M€) et Mohamed Salah (175,1M€). Du côté du PSG, Neymar (100,4M€) et Marquinhos (56,4M€) sont également présents dans ce classement. Mais ce n'est pas tout.

Paredes vaudrait... 64,5M€ !

En effet, on retrouve également deux Parisiens moins habitués à ce classement à savoir Leandro Paredes et Adbou Diallo. L'Argentin, recruté pour 47M€ il y a un an faudrait aujoud'hui beaucoup plus cher puisque l’Observatoire du football CIES l'évalue à 64,5M€. Une somme qui a de quoi surprendre compte tenu du rendement du milieu de terrain depuis son arrivée. De son côté, Abdou Diallo a débarqué l'été dernier au PSG contre un chèque de 30M€ et sa valeur aurait déjà doublé puisqu'il est estimé à 63M€ alors qu'il n'est pas titulaire indiscutable à Paris et n'est toujours pas international.