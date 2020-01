Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout le monde attend Neymar au Barça

Publié le 8 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Si Neymar n’a pu retrouver le FC Barcelone durant l’été, cela resterait toujours d’actualité. Et en Catalogne, les portes sont grandes ouvertes pour l’attaquant du PSG.

Après avoir animé le dernier mercato estival, le feuilleton Neymar n’est pas du tout terminé. Alors que le Brésilien est concentré sur sa saison avec le PSG, il ne semble pas avoir fait une croix sur son envie de retrouver le FC Barcelone. L’été prochain, les Blaugrana pourraient donc revenir à la charge afin de permettre à Neymar de retrouver la Catalogne. Et dans le vestiaire d’Ernesto Valverde, le joueur de 27 ans est déjà attendu.

Un renfort validé par Griezmann ?