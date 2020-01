Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a pris en main le dossier Paredes !

Publié le 11 janvier 2020 à 12h45 par A.C.

Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, aurait pris une décision forte pour Leandro Paredes.

un an après son arrivée, Leandro Paredes va-t-il déjà quitter le Paris Saint-Germain ? Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne évoque un intérêt prononcé de la Juventus pour le milieu du PSG. Ce dernier aurait même été inséré dans un éventuel échange avec Emre Can, dont le profil serait très apprécié par Leonardo. L'avenir de Paredes semble toutefois prendre une autre tournure, notamment à cause de Thomas Tuchel.

Tuchel a fermé la porte pour Paredes