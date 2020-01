Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de cette piste XXL de Zidane serait déjà acté !

Publié le 11 janvier 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que Naples est en pleine restructuration, Fabian Ruiz ne devrait pas être retenu cet été en cas d'offre suffisante.

Le Real Madrid parviendra-t-il enfin à renforcer son milieu de terrain ? Zinedine Zidane planche sur le sujet depuis l'été dernier et avait déjà activé les dossiers Paul Pogba et Fabian Ruiz. Mais le club n'est toujours pas parvenu à attirer le moindre renfort dans l'entrejeu. Si l'éclosion de Federico Valverde permet au Real Madrid de ne pas être trop démuni dans ce secteur, le club devrait bien réactiver certaines pistes cet été. Et celle menant à Fabian Ruiz pourrait être facilitée par le président de Naples, Aurelio De Laurentiis.

Naples attendrait 70M€ pour Fabian Ruiz cet été