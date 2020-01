Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une grande décision pour cet hiver !

Publié le 3 janvier 2020 à 11h00 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, Zinedine Zidane aurait décidé de ne pas se renforcer au Real Madrid.

« Le mercato hivernal ? Il peut tout se passer (…) Pour le moment, je reste avec mes joueurs », avait indiqué Zinedine Zidane début décembre sur ses attentes pour le mercato de janvier, et l’entraîneur du Real Madrid ne semblait donc pas forcément pressé de profiter de cette période pour se renforcer. Une tendance qui semble plus que jamais se confirmer avec les révélations du quotidien AS ce vendredi.

Aucune recrue en janvier pour Zidane ?